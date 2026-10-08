Nicolás necesita el acompañamiento de la comunidad para afrontar su tratamiento oncológico: harán rifa

Nicolás tiene 3 años y atraviesa un tratamiento oncológico por una Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). El proceso se extenderá durante aproximadamente tres años y requiere controles y atención en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Si bien el pequeño cuenta con cobertura social, la familia debió alquilar un departamento en Mar del Plata para poder permanecer cerca del hospital durante el tratamiento. Actualmente, Nicolás se encuentra internado debido a un esquema de quimioterapia.

Su mamá, Sofía Mendoza, visitó los estudios de Radio Puntonueve y contó la situación que atraviesa la familia.

“Nosotros estamos obligados a alquilar un departamento en Mar del Plata, por todo el tiempo que debemos permanecer en el Hospital junto a Nico. Ese departamento no puede estar a más de 30 minutos del Hospital en caso de que se genere una emergencia”, explicó.

Esta situación generó gastos adicionales que no estaban contemplados inicialmente, por lo que familiares y allegados vienen realizando distintas actividades para colaborar con el tratamiento y la estadía de Nicolás.

En ese marco, la próxima semana se realizará una rifa especial por el Día de la Madre, que contará con 10 premios. Todo lo recaudado será destinado a afrontar los gastos relacionados con el tratamiento del pequeño.

Anteriormente, la familia ya llevó adelante una lotería y un baile con el mismo objetivo.

“Estoy muy agradecida con la gente que colabora. Para la familia es muy importante contar con el respaldo de la gente, ya que el tratamiento es largo y vamos a necesitar mucho apoyo”, expresó Sofía.

Cómo colaborar

Quienes puedan y quieran realizar un aporte pueden hacerlo a través del alias:

ayudando.a.nicolas

La cuenta se encuentra a nombre de Sofía Trinidad Mendoza.

Además, quienes quieran comunicarse directamente con la familia pueden hacerlo al 2266-487572.

Sofía destacó que necesitan donaciones de agua mineral, artículos de higiene personal, artículos de limpieza y mercadería.