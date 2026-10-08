Un Ford Ka quedó totalmente destruido tras incendiarse en la colectora de la Ruta 226

En la tarde de este jueves, se registró un incendio en un automóvil Ford Ka que se encontraba en la colectora de la Ruta Nacional 226. Como consecuencia del siniestro, el vehículo quedó totalmente destruido. No se registraron personas heridas.

Según señaló la damnificada, el episodio ocurrió cuando salió de realizar unas compras y advirtió que su automóvil había comenzado a prenderse fuego.

Ante esta situación, se hizo presente una dotación de Bomberos Voluntarios de Balcarce, que trabajó para controlar las llamas y evitar que se propagaran.

Pese a la intervención de los servidores públicos, el vehículo sufrió daños totales.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.