Presentaron la primera Expo Salud, Deporte y Tecnología de Balcarce

En la mañana de este jueves se presentó en la “Sala de los Intendentes” la primera edición de la Expo Salud, Deporte y Tecnología, una propuesta que se desarrollará el próximo 24 de octubre, de 9 a 19 horas, en la Sociedad Española.

La actividad reunirá a instituciones, empresas, profesionales y referentes de distintos ámbitos de Balcarce, con el objetivo de mostrar las diferentes propuestas que existen en la ciudad vinculadas con la salud, el deporte y la tecnología.

De la presentación participaron la subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio, y los impulsores de la iniciativa, Jorge Romero y Mariano Lauro, quienes brindaron detalles sobre las características de la jornada.

Vivio destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y los organizadores para concretar la propuesta y recordó que el proyecto había sido presentado meses atrás ante la Subsecretaría de Deportes.

Una propuesta para mostrar lo que ofrece Balcarce

Jorge Romero explicó que la iniciativa surgió con la intención de reunir y visibilizar las distintas alternativas vinculadas con el deporte, la salud y la tecnología que existen en Balcarce.

“El espíritu es ofrecer a Balcarce, a la sociedad en sí y, sobre todo, a los chicos, todas las propuestas de tipo deportivas, con todas las disciplinas de salud y de tecnología que hay en la ciudad”, señaló.

La exposición contará con stands, charlas, capacitaciones y demostraciones, además de la participación de empresas, instituciones y diferentes organizaciones locales.

Entre las disciplinas deportivas que estarán representadas se encuentran taekwondo, kickboxing, karate, ajedrez, chikung, tai chi y yoga, entre otras.

También habrá espacios relacionados con la tecnología, entre ellos desarrollos realizados por estudiantes de la Escuela Industrial, empresas locales del sector y emprendimientos vinculados con la salud y la nutrición.

Romero destacó además el crecimiento de Balcarce como escenario para distintas actividades deportivas y la importancia de dar a conocer la oferta existente en la ciudad.

Salud, deporte y tecnología

Mariano Lauro explicó que uno de los objetivos principales de la Expo será mostrar la relación entre las tres áreas que forman parte de la propuesta.

“La idea es tratar de que la ciudad conozca primero la mayor cantidad de disciplinas que se puedan mostrar, pero también que el deporte y la salud van de la mano y que hoy la tecnología los unifica”, explicó.

En ese sentido, mencionó que la tecnología atraviesa diferentes aspectos tanto de la práctica deportiva como del ámbito sanitario.

La jornada también tendrá una importante participación del sector de la salud, con la presencia de centros de imágenes, mutuales, empresas de medicina prepaga, farmacias y profesionales de distintas especialidades.

Además, se desarrollará un ciclo de charlas a cargo de profesionales de la salud y el deporte. Las exposiciones tendrán una duración de hasta 40 minutos y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas del público.

La primera Expo Salud, Deporte y Tecnología se realizará el 24 de octubre, de 9 a 19 horas, en la sede de la Sociedad Española, con entrada destinada a toda la comunidad.