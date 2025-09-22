Nueva fecha de la Liga Sub-11 de Básquet

Se disputó la cuarta fecha de la Liga de Básquet Local, organizada por la Subsecretaría de Deporte y Recreación, en un marco de gran convocatoria. El público se acercó al Club Sportivo Trabajo para disfrutar de una jornada llena de emoción y buen juego.

Tuvo como protagonistas a los chicos y chicas de la categoría Sub-11, quienes ofrecieron partidos vibrantes y un alto nivel de competencia.

En el primer encuentro, el Mini Club de Básquet tuvo una destacada actuación y se impuso con claridad frente a la Escuela Municipal Amarillo. En el segundo turno, el equipo Blanco de la Escuela Municipal logró una victoria contundente ante Sportivo Trabajo.

Resultados

Mini Club 66 – 26 Escuela Municipal Amarillo.

Escuela Municipal Blanco 63 – 32 Sportivo Trabajo.

La quinta fecha se disputará dentro de 15 días, en sede a confirmar.