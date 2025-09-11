Nueva propuesta de formación laboral: curso de impresión 3D

La Subsecretaría de Producción y Empleo informa que, en articulación con el Sindicato SMATA y el Centro de Formación Laboral N° 406, se encuentra abierta la inscripción para un nuevo curso de Impresión 3D. Se cursará lunes, miércoles y viernes a partir de las 17:30, desde el 6 /10 al 12/12.

La iniciativa forma parte de la amplia oferta de talleres y capacitaciones que se impulsan desde el Municipio con el objetivo de generar más oportunidades de formación y salida laboral para la comunidad balcarceña.

El curso es gratuito, cuenta con certificación oficial y se dictará en la sede del CIPS, que comparte con el CFL N° 406, Av. Centenario 1325. Está orientado a brindar herramientas concretas que permitan a los participantes ampliar sus competencias y mejorar sus posibilidades de inserción en el mundo laboral.

Inscripción presencial: de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en la sede de la Subsecretaría de Producción y Empleo (Av. Kelly esquina 29). Acercarse con copia de DNI.