Nuevo encuentro de formación de género en le marco de la Ley Micaela

En el día de ayer, se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación en género en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en el marco del ciclo de encuentros impulsados por la Ley Micaela. Esta propuesta formativa continúa avanzando y ya ha alcanzado a distintas áreas del sistema de salud, así como a integrantes de la estructura administrativa central.

La actividad estuvo a cargo de la Dra. María Fernanda Ruzza, representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el distrito, quien brindó herramientas esenciales para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género. Su enfoque busca promover entornos laborales y sociales más equitativos e inclusivos. La Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia acompaña activamente cada uno de estos encuentros, reafirmando el compromiso institucional con la perspectiva de género.

Invitación a los medios

En este contexto, el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires invita a los medios locales a inscribirse “Micaela Medios: Comunicación, cultura y violencias”, una propuesta de formación en género dirigida tanto a trabajadoras y trabajadores del Ministerio como a integrantes de medios de comunicación. Esta iniciativa tiene como objetivo seguir profundizando el enfoque de derechos en la labor periodística y comunicacional, promoviendo una mirada responsable y comprometida frente a las desigualdades de género.

Incluye encuentros virtuales, sincrónicos y asincrónicos.

Inicia el 6 de octubre con una cursada hasta el 3 de noviembre, incluyendo encuentros digitales, sincrónicos y asincrónicos.

Los interesados en inscribirse deberán ingresar al siguiente Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeobzEhh8jd09ldJf9eA5HG37qr3NVHZXhFGXOhYhMSMPlMrw/viewform

Para más consultas: micaelamediospba@gmail.com