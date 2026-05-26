Nuevo reclamo de justicia por Claribel

Este sábado se llevará a cabo una nueva movilización en reclamo de justicia por la muerte de Claribel Medina. La concentración está prevista para las 16 horas en Plaza Libertad, donde familiares, amigos y vecinos se reunirán para visibilizar el caso.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad, con el objetivo de acompañar a los seres queridos de la joven y exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

En relación al fallecimiento de Claribel, existen al menos tres médicos implicados en una causa que investiga un presunto caso de mala praxis. En estos momentos la familia de la joven se encuentra a la espera de las pericias que se efectuaron la semana pasada en Buenos Aires, al tiempo que los resultados son de suma importancia para poder elevar la causa a juicio oral.