Se realizó peña patriótica con buena concurrencia de artistas y público

Con una muy buena concurrencia de público y destacados espectáculos artísticos, la Pulpería “Carlos Máximo Cabrera” fue sede de la presentación de la Peña Patriótica, que se realizó en alusión al 25 de Mayo.

La programación llevó el auspicio de la Subsecretaría de Cultura y Educación, albergando la presencia de “Pampita” Pellegrino, “Pampa Dúo”, Juan Pablo Smiraglia y Juan Martín Scalerandi, con la actuación del Taller de Danzas Folclóricas Aires del Alma, dirigido por Laura Panasci. Y representantes de distintas peñas folclóricas y público en general también desplegaron sus dotes sobre la pista de baile.

Además, funcionó en el lugar un buffet a beneficio de la Sociedad de Protección a la Infancia, el cual fue muy concurrido.

Se destacó la variedad y calidad de artistas animadores de la jornada, quienes recibieron el respeto y reconocimiento de los presentes en cada una de sus actuaciones.