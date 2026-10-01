La Fiesta Nacional del Postre suma novedades y se extenderá durante cuatro jornadas

La Fiesta Nacional del Postre tendrá este año una edición renovada, con cambios en su calendario y nuevas propuestas para vecinos y visitantes. Por primera vez, la celebración se extenderá durante cuatro jornadas y se desarrollará del viernes 9 al lunes 12 de octubre, aprovechando el fin de semana largo.

El cambio de fecha, ya que tradicionalmente la fiesta se realizaba durante el mes de julio, forma parte de una propuesta que apunta a ampliar la programación y generar nuevas alternativas para el público.

El escenario volverá a ser el predio de la Sociedad Rural, donde se instalarán los tradicionales espacios destinados a la elaboración y comercialización de productos dulces.

La subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró, explicó que la modificación fue consensuada con el sector pastelero local y destacó el rol que tienen los productores y emprendedores en la celebración.

“La fiesta es de los pasteleros, son los principales protagonistas”, sostuvo Tufró.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la incorporación de un espacio de cocina al aire libre, una propuesta que no había formado parte de las ediciones anteriores.

Además, la organización trabaja en la participación de distintos referentes de la gastronomía. Entre los nombres anunciados figuran Lulo Patisserie, Rocío Espinillo, madrina de la Fiesta, Manbrunense y Chef Sale.

La presentación oficial de la nueva edición de la Fiesta Nacional del Postre se realizará este viernes, oportunidad en la que se conocerán mayores detalles sobre la programación y las actividades previstas para las cuatro jornadas.