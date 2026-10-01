El Hospital Fossati incorporó nuevo equipamiento para el área quirúrgica

El Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” incorporó nuevo equipamiento destinado al área quirúrgica, en el marco de las adquisiciones realizadas mediante el sistema de leasing.

Se trata de una mesa de cirugía hidráulica fluoroscópica marca ND, diseñada para adaptarse a las distintas necesidades de un quirófano y brindar mayor versatilidad durante las intervenciones.

Por sus características, el nuevo equipamiento puede utilizarse en procedimientos de diversas especialidades, entre ellas ginecología, obstetricia, urología, traumatología, ortopedia, oftalmología, neurología, cirugía plástica y proctología.

La mesa permite realizar los movimientos habituales requeridos durante una operación y cuenta con un desplazamiento longitudinal de 29 centímetros, lo que facilita el acceso al campo quirúrgico sin necesidad de movilizar al paciente.

Asimismo, su condición radiotranslúcida posibilita el trabajo con sistemas de diagnóstico por imágenes y el empleo de Arco en “C”, ampliando las posibilidades de utilización en diferentes prácticas quirúrgicas.

Desde el centro asistencial destacaron que la incorporación representa una mejora en las condiciones de trabajo del equipo médico y permite contar con una herramienta adaptable a distintos procedimientos.

El nuevo equipamiento adquiere especial utilidad para las intervenciones ginecológicas que se realizan en el Hospital Fossati, al tiempo que amplía las prestaciones disponibles para otras especialidades quirúrgicas.