Operativo policial tras un alerta por posible víctima en movimiento

Un amplio operativo policial se desplegó en Balcarce luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación en la que una mujer habría intentado arrojarse de un vehículo en movimiento mientras pedía auxilio.

El hecho fue reportado en la intersección de avenida Suipacha (32) y calle 7, donde una vecina observó la escena e informó a las autoridades. La Estación de Policía Comunal de Balcarce, a cargo del Subcomisario Gastón Sánchez, coordinó el procedimiento junto a la Comisaría de la Mujer, el Destacamento Vial, el Comando de Prevención Rural Balcarce, la SUBDDI y el Centro de Monitoreo Municipal.

Mediante el análisis de cámaras privadas y tareas de rastreo, se logró identificar el vehículo involucrado: un Volkswagen Vento gris con vidrios polarizados y techo desmontable. Minutos después, el auto fue interceptado en calle 49 bis entre 26 y 28. En su interior se encontraba un hombre de 36 años, quien circulaba con su expareja, una mujer de 31 años.

Personal policial se entrevistó luego con la mujer en calle 9 entre 26 y 28, quien manifestó no haber solicitado ayuda y se encontraba en buen estado físico y de salud.

La UFI Descentralizada Balcarce, a cargo del Dr. Rodolfo Moure, dispuso la apertura de actuaciones por “Averiguación de ilícito”, la activación del protocolo de género y la intervención de las dependencias especializadas en la materia.