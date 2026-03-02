Osvaldo Huck anunció la presentación de su libro

En la mañana de este lunes, en la Casa del Bicentenario, se anunció la presentación del libro de Osvaldo Huck, en un encuentro que contó con la presencia del subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, y del propio autor. La actividad tendrá además un fin solidario, ya que se recibirán donaciones destinadas a la Sociedad de Protección a la Infancia.

Durante la presentación, De Gerónimo expresó: “La verdad que tenemos el placer de recibir a Don Osvaldo, un amigo de la casa, un fiel representante de la tradición acá en Balcarce. Realmente se necesita tener un abanderado y se necesita a quienes recojan esa bandera, y para eso este libro deja testimonio de una vida dedicada a defender nuestros valores”.

El funcionario destacó el acompañamiento permanente del área cultural a este tipo de iniciativas: “Nosotros somos siempre receptores de estas demostraciones de cultura, porque Don Osvaldo es un representante de la sociedad balcarceña que merece tener su lugar. Recibimos con mucho agrado esta presentación”.

Vivencia personal

Por su parte, Huck relató cómo nació la idea de escribir la obra: “Esto surge a través de un grupo de amigos que íbamos a conversar desde hace mucho tiempo. Yo empecé hace como veinte años o más. Me decían: ‘Vos que sabés todas esas cosas, ¿por qué no las contás en algún libro?’. Y ahí empezó la historia”.

El autor recordó sus vivencias personales y su estrecho vínculo con la identidad criolla: “He sido andariego. Conozco mi país desde Río Gallegos hasta La Quiaca y desde Buenos Aires hasta Mendoza. Son todas anécdotas reales, no hay nada ficticio. Es lo que me ocurrió, lo que yo vi, lo que yo hice”.

También subrayó su mirada sobre la identidad nacional: “Nos hace falta nacionalismo. El gaucho, que fue quien nos hizo la patria, es el gran olvidado en la historia argentina. Tenemos que unirnos debajo de la bandera y de nuestra historia”.

La presentación del libro se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo, a las 19.30, en la Casa del Bicentenario, abierta a toda la comunidad.

En la oportunidad, se recibirán donaciones de elementos de limpieza e higiene personal que serán destinadas a la Sociedad de Protección a la Infancia. “Eso es lo más importante, no la presentación del libro”, remarcó Huck, invitando a los vecinos a sumarse con su colaboración solidaria.