viernes 27, febrero, 2026

Osvaldo Huck cumple 88 años: vecino comprometido con la defensa de la Patria

Osvaldo Huck es un referente comprometido con la comunidad, ya que fue impulsor de los actos en homenaje a los Veteranos de la Guerra de las Malvinas, manteniendo viva la memoria y el reconocimiento permanente hacia quienes defendieron nuestra Patria.

Asimismo, como presidente del Centro Tradicionalista “Gral. Balcarce”, trabajó con dedicación en la preservación y difusión de nuestras tradiciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el respeto por el acervo cultural que nos identifica.

Defensor de las costumbres criollas y de la figura del general Martín Miguel de Güemes, su trayectoria es testimonio de compromiso, valores y amor por la historia nacional.

