Otro corte de energía programado para este sábado

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, por trabajos de mantenimiento a realizarse en líneas de media tensión, se efectuará un corte de suministro eléctrico este sábado 14 en el horario de 7:00 a 12:00.

Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en el siguiente sector:

o Ruta 55 pasando acceso Tres Esquinas hacia zona El Moro y servicios aledaños

Quedando afectados servicios como: San Agustín Cereales, Estación de Servicio Puma, Tambo Pablymar, El Yoitue, Est. Los Húsares, entre otros.