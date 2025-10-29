10.3 C
Balcarce
miércoles 29, octubre, 2025
Paritarias: Habría acuerdo entre el Ejecutivo y el STM

Radio 100.9 pudo saber que el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales habrían llegado a un acuerdo salarial tras varios días de negociaciones y declaraciones cruzadas.

El lunes, el intendente Esteban Reino expresó su preocupación por el pago de aguinaldos, mientras que el secretario de Hacienda, Francisco Ridao, sostuvo que el Municipio llegaría bien y que no se podía otorgar un aumento superior a las posibilidades financieras actuales.

En ese contexto, el STM habría obtenido un incremento del 2,1% y una reapertura de paritarias para noviembre. Además, se acordó suspender por 60 días los ingresos de personal, salvo para cubrir vacantes, y restringir las horas extras, permitiendo únicamente las necesarias.

Trascendió que la próxima semana se firmaría la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo.

