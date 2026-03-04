Paritarias: Provincia ofreció un 9%. Los gremios analizan la propuesta

El conflicto paritario en la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un nuevo capítulo tras el paro de docentes, estatales y judiciales que se llevó a cabo el pasado 2 de marzo y que significó un fuerte llamado de atención para la administración de Axel Kicillof.

La medida de fuerza, impulsada por las bases sindicales en rechazo a una oferta considerada insuficiente, generó tensiones incluso dentro del oficialismo. Sectores del peronismo, como el Frente Renovador, respaldaron el paro pese a que la conducción de los gremios participó de la Apertura de Sesiones encabezada por el mandatario bonaerense.

Nueva oferta para docentes

Tras el impacto de la huelga y el reclamo de reapertura urgente de la negociación, el Gobierno provincial convocó a la Comisión Paritaria Docente y presentó una propuesta superadora ante el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense con la presencia de representantes de las carteras de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, además de autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.

La oferta contempla un incremento del 7,5 % para el bimestre marzo-abril. En detalle, incluye la consolidación del 1,5 % otorgado en febrero a cuenta de futuros aumentos, un 5 % adicional en marzo calculado sobre la base salarial de enero y un 2,5 % en abril, también sobre esa misma base.

Además, se propuso el pago de una bonificación no remunerativa ni bonificable de $28.700 en abril bajo el concepto “Compensación FONID/Conectividad”, que se liquidará con la misma modalidad que el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Según los cálculos oficiales, el salario de un maestro de grado inicial ascendería a $800.084 en marzo y a $850.053 en abril. En tanto, un maestro de jornada completa pasaría a percibir $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril.

El ofrecimiento también incluye una cláusula de monitoreo en mayo para evaluar la evolución del acuerdo y una reapertura de la negociación en junio, con posibilidad de adelantarla si las variables económicas se desvían de lo proyectado.

Desde el FUDB informaron que la propuesta será sometida a consideración de los órganos internos de cada sindicato. No obstante, tras un nuevo encuentro entre funcionarios de Economía y Trabajo con los gremios docentes, las bases aceptaron la propuesta y todo indica que el acuerdo quedará formalizado en las próximas horas.

Estatales y contexto político

Luego de la reunión con los docentes, la Provincia prevé recibir a los gremios estatales con una oferta mejorada sobre la mesa, en un intento por desactivar nuevos focos de conflicto.

En paralelo, durante la Asamblea Legislativa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó moderar las expectativas salariales al remarcar las restricciones presupuestarias derivadas de los recortes aplicados por la administración nacional de Javier Milei.

Bianco sostuvo que la propuesta oficial —que en una primera instancia había sido del 3 %— “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”. Si bien reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando con “paritarias libres”, aunque advirtió que la Provincia está condicionada por su situación fiscal.

De esta manera, el Gobierno bonaerense busca encauzar la negociación salarial en un escenario atravesado por la presión inflacionaria, las limitaciones presupuestarias y una creciente demanda de recomposición por parte de los trabajadores estatales.