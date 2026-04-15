Gran trabajo de Tamara Riva en competencia internacional de gravel

La balcarceña Tamara Riva tuvo una destacada participación en lo que fue la tercera parada del circuito dentro del calendario de Terra Continental Series en Latinoamérica. Fue la primera vez que se corrió en la Argentina.

El evento denominado Yira congregó a ciclistas provenientes de Costa Rica, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Uruguay. Muchos de ellos se están preparando para el Mundial de Gravel que se desarrollará en Australia.

Tamara participó en la competencia que tenía un recorrido de 90 km con un 98% de superficie gravel sobre los exigentes caminos de Villa Cacique Barker.

Con un tiempo de 3 hs 42 min 24 sg se ubicó en el quinto lugar de la clasificación general y segunda en la categoría por edad (30 a 39 años).