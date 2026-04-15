Se abrió la inscripción para el Taller de Canto Popular

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación se abrió la preinscripción para el Taller de Canto Popular para Adolescentes de 13 a 18 años, como también para el de Canto Popular para Adultos.

En ambos casos, es intención dictar la actividad en grupos de hasta diez integrantes, por lo cual se aconseja acercarse a la mayor brevedad posible a la Casa de Bicentenario, sita en avenida Favaloro 785, en horario de 8 a 14.

Se informa que quienes se registren posteriormente a los diez lugares citados, quedarán agendados en lista de espera.