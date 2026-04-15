Salida recreativa: adultos mayores visitaron el Museo Fangio

Adultos mayores que residen en los dos geriátricos municipales participaron de una enriquecedora visita al Museo “Juan Manuel Fangio”, donde fueron recibidos con gran calidez y respeto.

La jornada se desarrolló en un clima ameno y cuidado, permitiendo a los asistentes recorrer las instalaciones, compartir momentos de esparcimiento y fortalecer vínculos fuera del ámbito cotidiano. Este tipo de propuestas resulta fundamental para promover el bienestar integral, estimular la memoria y favorecer la integración social.

Desde la organización se destacó especialmente la predisposición y hospitalidad del equipo del museo, que agasajó a los residentes con un desayuno, generando un espacio de encuentro sumamente valorado por todos los presentes.

Asimismo, se hace llegar un sincero agradecimiento a Sandra, Matías y Sebastián por su atención, compromiso y acompañamiento durante toda la actividad, contribuyendo a que la experiencia fuera verdaderamente significativa.