Médicos del PAMI ante un recorte del 40%: la crisis que se avecina en Balcarce

El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que advierte sobre la compleja situación que enfrentarán afiliados y profesionales que trabajan bajo la órbita del PAMI, a raíz de los recortes dispuestos en las prestaciones por parte del Gobierno Nacional.

En ese marco, el Dr. Gabriel Petruccelli, médico que atiende pacientes por cápita de la obra social en Balcarce, alertó sobre un problema que podría materializarse en los próximos quince días, si finalmente se confirma el descuento del 40 por ciento sobre los honorarios de los profesionales que atienden a través del PAMI.

El profesional explicó cómo funciona el esquema actual de cobro: «Por PAMI atendemos y cobramos por dos vías. Una es por cápita, por una determinada cantidad de pacientes, y otra por propia consulta. La decisión del Estado es dejar de pagar la consulta, algo que nos pone en una situación muy complicada ya que pasaríamos a cobrar un 40% menos. En la actualidad, la cápita por paciente es de 2.100 pesos».

«La decisión del Estado es dejar de pagar la consulta, algo que nos pone en una situación muy complicada ya que pasaríamos a cobrar un 40% menos», señaló Petruccelli quien agregó que, Balcarce fue uno de los pocos municipios donde la medida de fuerza no se concretó, aunque advirtió que ya hay médicos que estarían dejando de atender pacientes de la obra social.

Para los afiliados, la incertidumbre se extenderá al menos hasta el 27 o 28 del corriente mes, fecha en que la obra social realizaría la liquidación y quedaría definido el impacto real sobre las prestaciones.

El cuadro se agrava en el sector farmacéutico: las farmacias de la zona estarían acumulando un atraso de cuatro meses en el cobro de los medicamentos dispensados a través del PAMI. Esa demora genera una cadena de deuda que compromete tanto a las propias farmacias como a las droguerías que las abastecen, poniendo en riesgo el acceso a los remedios para los jubilados afiliados.

«Lamentablemente están exponiendo al jubilado a una situación muy delicada. Encima que cobran una miseria de haberes, ahora se le puede restringir la atención. Todavía no vamos a tomar ninguna decisión, pero queremos poner en conocimiento de los afiliados lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a pasar», manifestó a Radio 100.9 el doctor Petruccelli.





