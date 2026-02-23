Permanece en estado crítico la mujer que cayó en un pozo con fuego

La mujer de 57 años que sufrió graves quemaduras tras caer en un pozo con fuego continúa internada en estado crítico. Se trata de Anahí Barragán, quien presenta el 45% del cuerpo quemado, según informaron fuentes médicas.

El hecho ocurrió este domingo y, en primera instancia, la víctima fue trasladada al Hospital Felipe A. Fossati, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata para una atención de mayor complejidad.

En diálogo con la familia, se pudo saber que el equipo médico trabaja intensamente para estabilizar su presión arterial, condición indispensable para poder avanzar con una intervención de mayor envergadura. Además, no se descarta un eventual traslado a un centro especializado en quemados en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, en caso de que su evolución lo permita.

De acuerdo a la información brindada por los profesionales de la salud, la paciente se encuentra con pronóstico reservado. Actualmente se le realizan diversos estudios y, si logra estabilizarse, podría ser sometida a una intervención quirúrgica en las próximas horas.