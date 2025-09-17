Piden reparación de pavimento en la esquina de Av. Cereijo y 12

Vecinos del sector señalaron a Radio 100.9 que desde hace al menos 7 meses el pavimento se fue deteriorando hasta romperse.

El tránsito de motociclistas, como de automovilista se dificulta al intentar cruzar por Cereijo (31) y 12 y más teniendo que se trata de una zona escolar. En el lugar se han registrado caídas de motociclistas, como de ciclistas. Ante esta situación se pide intervención del sector de Obras Públicas de la Municipalidad.

