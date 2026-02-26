Piden suspender el aumento del Peaje El Dorado hasta que se concreten obras en la Ruta 226

El concejal Lucio Paciaroni Furno (Somos) presentó un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Deliberante solicitando a la Dirección Nacional de Vialidad la suspensión del aumento tarifario dispuesto por la Resolución N° 248/2026 para el Peaje El Dorado, ubicado sobre la Ruta Nacional 226.

La iniciativa sostiene que el incremento resulta injustificado ante el estado actual del tramo que atraviesa el Partido de Balcarce, donde —según detalla el proyecto— persisten problemas estructurales como deficiencias en la calzada, banquinas deterioradas, señalización horizontal insuficiente e iluminación precaria en sectores clave, incluido el acceso a la ciudad.

“El vecino no puede pagar más por un servicio que no mejora. La seguridad vial no puede quedar relegada mientras se actualizan tarifas”, afirmó Paciaroni.

El proyecto solicita que no se autorice el cobro de los nuevos valores hasta tanto la empresa concesionaria Corredores Viales S.A. acredite de manera fehaciente la ejecución de obras mínimas indispensables que garanticen condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad.

Asimismo, se requiere que Vialidad Nacional informe al Concejo Deliberante el plan de obras previsto para la Ruta 226 en el tramo correspondiente a Balcarce, detallando plazos de ejecución, metas concretas y mecanismos de control sobre el concesionario.

La propuesta también será remitida a los Concejos Deliberantes de los distritos comprendidos en el área de influencia de la ruta, con el objetivo de sumar acompañamiento al reclamo en defensa de los usuarios y de la seguridad de quienes transitan diariamente por una vía considerada estratégica para la producción, el trabajo y la conectividad regional.