Plantación de árboles en plaza «Gral. San Martín» en el marco del «Mes del Árbol»

En el contexto de las actividades por el “Mes del Árbol”, la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales llevó adelante una nueva jornada de forestación junto a alumnos de 2º año de la Escuela Primaria Nº 10 “Malvinas Argentinas”.



La actividad contó con el acompañamiento del ingeniero agrónomo Iván Cuenca, con quien se plantaron seis ejemplares de Acacia Carnaval en la plaza “Gral. San Martín”, fortaleciendo, de esta manera, el arbolado urbano.



Santiago Garrido, referente ambiental del área, destacó: “Es muy importante que los establecimientos educativos se involucren en estas acciones, porque plantar un árbol no es solo embellecer un espacio, sino también sembrar conciencia para las futuras generaciones”.

La promoción del cuidado del ambiente y la conciencia forestal son los objetivos para mejorar la calidad de vida de la comunidad y aportar a un Balcarce más verde y sustentable.