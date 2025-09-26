10.3 C
Balcarce
viernes 26, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Por caída de un poste el servicio de energía afectó a un sector

La Cooperativa Eléctrica informó un corte en el suministro de energía que afecta a los usuarios ubicados en la zona comprendida entre las calles 6 y 28, desde la calle 111 hasta Primera Junta (1).

El corte se produjo como consecuencia de la caída de un poste de media tensión ubicado en la intersección de Av. Italia (107) y Avenida San Martín, derribado por un automovilista que transitaba por el lugar.

Actualmente, tres cuadrillas del área de redes se encuentran trabajando en el lugar para reparar la estructura y el tendido eléctrico.

0
53
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.