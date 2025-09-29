10.3 C
Balcarce
lunes 29, septiembre, 2025
Precaución al circular por carrera atlética

Desde la Subsecretaría de Deporte y Recreación se solicita a los automovilistas en general tener precaución al conducir al momento en que los atletas y deportistas en general participen de la carrera homenaje “Luis Vildoza”.

Vale recordar que la actividad se llevará a cabo el próximo domingo, desde las 10, con epicentro en las inmediaciones de la Subsecretaría ubicada en avenida Suipacha (32) entre 27 y 29.

Los competidores se desplazarán por 32 hasta 63, harán el ascenso al autódromo y luego descenderán por el pórtico de ingreso al “Camino al Mirador”, en la intersección de Av. Dorrego (40) y 55.

Tomarán por 40 hasta llegar a calle 39 (esquina sureste del cerro), transitarán por 39 para llegar a 32 para retomar hacia la sede de la dependencia municipal.

