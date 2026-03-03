Preocupación e indignación: una mujer estuvo más de una hora y media esperando una ambulancia

Una mujer de 29 años permaneció recostada durante más de una hora y media en la intersección de calles 2 y 11, generando preocupación entre vecinos y transeúntes que intentaron asistirla mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Según señaló su madre a Puntonueve Noticias, la joven presenta un retraso madurativo y además padece problemas psiquiátricos. De acuerdo al relato familiar, la mujer se encuentra medicada y atraviesa una situación compleja que requiere acompañamiento profesional permanente.

Vecinos que estuvieron en el lugar indicaron que la joven permaneció cerca de una hora y media solicitando asistencia médica. Quienes intentaron socorrerla sostuvieron que, en un primer momento, desde el Hospital se habrían negado a enviar una ambulancia, argumentando que conocían las actitudes de la paciente y que “la dejaran sola, que ya se iba a levantar”.

La situación generó malestar entre los presentes. Una de las mujeres que acompañaba a la joven decidió comunicarse directamente con el intendente municipal para solicitar la intervención y el envío de una ambulancia. Finalmente, y tras más de una hora y media de espera, el móvil sanitario llegó al lugar.

La madre de la mujer expresó su preocupación por el estado de salud de su hija y pidió ayuda profesional, señalando que resulta muy difícil convivir con una persona en estas condiciones sin el acompañamiento adecuado.

En el lugar se vivieron momentos de tensión, preocupación e indignación, especialmente por la respuesta inicial del Hospital. Vecinos también remarcaron las dificultades que atraviesa la ciudad de Balcarce en materia de atención de la salud mental, un reclamo que —aseguran— se repite con frecuencia.