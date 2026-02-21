Preocupación por el estado de abandono del CAPS de La Brava

El Sindicato de Trabajadores Municipales expresó públicamente su preocupación por las condiciones en las que se encuentra el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en el paraje La Brava, a pocos metros del ingreso principal a la Laguna La Brava, sobre la Ruta Nacional 226.

A través de publicaciones en sus redes sociales, la entidad gremial mostró imágenes del lugar, donde se observa un evidente estado de deterioro y falta de mantenimiento. Entre los problemas señalados se destacan la presencia de humedad, vidrios rotos, puertas y ventanas dañadas, además de goteras que generan inconvenientes en las instalaciones eléctricas.

Desde el sindicato indicaron que la situación afecta a un espacio que fue creado para brindar atención sanitaria a vecinos y visitantes del sector, por lo que consideran necesario su reacondicionamiento para que vuelva a cumplir con esa función.

En ese sentido, adelantaron que a partir de este lunes insistirán ante las autoridades correspondientes para impulsar mejoras edilicias y la recuperación del edificio, con el objetivo de restablecer la prestación de servicios de salud en la zona.