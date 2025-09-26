Presentación oficial de la carrera homenaje a Luis Vildoza

Esta mañana, en la “Sala de los Intendentes”, tuvo lugar la conferencia de prensa en la que se presentó formalmente la carrera homenaje a Luis Vildoza. La actividad, impulsada por la Subsecretaría de Deporte y Recreación, se realizará el domingo 5 de octubre, en coincidencia con el “Día del Profesor de Educación Física” y en el contexto de los festejos por el 160º aniversario de Balcarce.

Durante el encuentro, el primero en tomar la palabra fue el intendente Esteban Reino, quien destacó la figura de Vildoza como un referente fundamental en la formación de generaciones de estudiantes y como un pilar dentro del equipo de trabajo municipal durante su mandado, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Social.

“Es una jornada muy significativa para nosotros. Homenajear a Luis, que fue parte esencial de esta gestión, representa mucho más que una carrera. Es reconocer su legado, su compromiso y su enorme calidad humana”, expresó el jefe comunal. Además, valoró la iniciativa surgida desde la dependencia, señalando que este evento “marcará un antes y un después en nuestra comunidad”.

A continuación, Soledad Vivio, subsecretaria de Deporte, brindó detalles sobre la organización y el espíritu de la competencia.

“La elegimos para el ´Día del Profesor de Educación Física´ porque no hay mejor fecha para recordar a uno de los pioneros en esa disciplina en Balcarce. Luis fue director del Colegio Nacional durante 22 años y desarrolló su carrera en la Escuela Primaria Nº 3 hasta su jubilación”, explicó.

Vivio también adelantó que la remera oficial del evento, que tendrá un costo accesible de $12.000, permitirá recaudar fondos destinados íntegramente a dos instituciones locales: el Taller Protegido y Protección a la Infancia.

“La participación en la carrera será gratuita, pero pedimos a quienes puedan colaborar que lo hagan adquiriendo la remera. Todo lo recaudado será donado”, añadió.

Por su parte, el profesor Marcelo Basterrechea fue el encargado de detallar el recorrido y las características técnicas de la prueba.

“Tendremos una correcaminata de 5 kilómetros, pensada para todo público, y una competencia de 10 kilómetros con clasificación y premiación. El trazado fue elegido con un sentido especial: sigue el recorrido que solía hacer Luis en sus caminatas. Tiene tramos de asfalto, tierra y senderos, lo que lo hace muy dinámico y entretenido”, explicó.

Además, informó que la acreditación se realizará a partir de las 7 de la mañana en la sala “Dr. Victorio Tommasi”, y la largada está prevista para las 10.

Por último, María Soledad Vildoza, una de las hijas del homenajeado, compartió unas palabras en nombre de la familia: “Estamos profundamente agradecidos. Esta iniciativa nos llena de emoción. Luis estaría feliz de ver que se lo recuerda con tanto cariño, a través de una actividad que tanto amó como el deporte y la vida al aire libre. El domingo será una fiesta”, manifestó, confirmando que ella participará de los 5 kilómetros mientras que sus hermanos correrán la distancia mayor.

La carrera homenaje a Luis Vildoza no solo busca reconocer a una figura clave en la historia del deporte local, sino también convocar a la comunidad a compartir una jornada de ejercicio, memoria y solidaridad.