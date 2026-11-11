Nicolás cumple 4 años mientras continúa su tratamiento contra la leucemia

Este miércoles 11 de noviembre es un día especial para Nicolás, quien celebra sus 4 años mientras continúa enfrentando un difícil momento de salud. El pequeño permanece en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde lleva adelante su tratamiento contra la leucemia y recibe sesiones de quimioterapia.

En este marco, desde el Merendero Doña Norma quisieron hacerle llegar todo su cariño, acompañarlo en esta fecha tan significativa y desearle un muy feliz cumpleaños, con el deseo de que pueda atravesar esta etapa rodeado de amor y esperanza.

Además, invitaron a todas aquellas personas que quieran saludarlo, enviarle un mensaje o dedicarle unas palabras a hacerlo a través del WhatsApp de su mamá, al número 2266-487572.

También convocaron a la comunidad a acompañar a Nicolás y a su familia elevando una oración por su recuperación.

Por último, desde el merendero expresaron su agradecimiento a toda la comunidad de Balcarce por las muestras de cariño, el acompañamiento y los gestos de solidaridad que vienen brindando a la familia.