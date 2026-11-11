“Todos tenemos una tía…”: Las Cuenteras de la Cuadra presentan su último espectáculo del año

Las Cuenteras de la Cuadra se preparan para presentar su último espectáculo del año, titulado “Todos tenemos una tía…”, una propuesta que combinará humor, recuerdos y emociones a través de relatos con los que el público podrá sentirse identificado.

En esta oportunidad, el recorrido estará atravesado por historias que remiten a la infancia y la adolescencia, y que seguramente despertarán recuerdos vinculados a esas tías que forman parte de la historia de cada familia.

Adelantadas a su época, divertidas, cómplices, amorosas, tímidas, atrevidas, admirables, talentosas, sometidas o liberales, las tías ocuparon distintos lugares en la vida familiar y dejaron huellas imborrables. A través de las narraciones, el grupo buscará recuperar esas vivencias y compartirlas con los asistentes.

El humor tendrá un lugar central en el espectáculo, entrelazándose con la emoción y la memoria para ofrecer una tarde dedicada al placer de escuchar y contar historias.

Desde el grupo destacaron también el valor del encuentro presencial y de la comunicación a través de las palabras y los gestos, como una manera de reencontrarse y tomar distancia, al menos por un rato, de un mundo cada vez más conectado a través de las redes sociales.

La presentación promete además un cierre especial, con sorpresas y un brindis por la vida y los cuentos.

La cita será este viernes 13 de noviembre, a las 18.30, en el salón de la Asociación Mutual, ubicado en calle 22 N.º 765, entre 21 y 23.

La entrada será libre y la salida a la gorra. Todo lo recaudado será destinado al Taller Protegido de Balcarce, sumando así un propósito solidario a esta propuesta cultural.

Las Cuenteras de la Cuadra invitan a la comunidad a compartir una tarde de historias, risas, recuerdos y emociones.