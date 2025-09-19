Primera victoria para «Los Black Mambas» en Mar del Plata

El equipo masculino de la Escuela de Básquet del Club Ferroviarios se quedó con la victoria por la reclasificación de la Liga Mar y Sierras y, de esa manera, continua con expectativas.

Fue por un ajustado 45 a 43 contra Malvinas de Mar del Plata, jugado en el gimnasio del sindicato de SMATA.

Después de una primera fase irregular en la que enfrentaron a equipos fuertes y con experiencia en la Liga, al fin llegó la tan esperada victoria. El partido fue parejo hasta el tercer cuarto, donde los balcarceños sacaron una ventaja de 11 puntos, con buenas defensas y anotaciones clave.

Ya en el cuarto pudieron sostener la ventaja y se llevaron el partido por un doble. Lautaro González se destacó con 14 puntos, 16 rebotes y buenas intervenciones en defensa.

El próximo miércoles los dirigidos por Jonathan López (también participa como jugador) vuelven a SMATA donde, desde las 21, van a estar enfrentando a Ipa Basket de la ciudad balnearia.