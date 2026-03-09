Principio de incendio en una vivienda

Un principio de incendio se registró en una vivienda ubicada sobre avenida Italia (107), entre calles 22 y 24, lo que motivó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios.

Por causas que aún no fueron informadas oficialmente, en el interior de la casa se originó un foco ígneo que fue advertido a tiempo, permitiendo una rápida respuesta del personal de emergencias.

Los bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar la situación en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran y provocaran daños mayores.

En el operativo también colaboró personal de la Policía Comunal, que se encargó de ordenar la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas de los servidores públicos.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.