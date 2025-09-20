Productores rurales afectados por inundaciones accederán a beneficios impositivos

La Sociedad Rural Argentina (SRA) realizó la semana pasada una reunión de Comisión Directiva Ampliada y una jornada con productores en la localidad bonaerense de 9 de Julio, una de las zonas afectadas por las inundaciones.

Durante el encuentro, varios productores expusieron la situación que enfrentan con campos anegados. Uno de ellos relató que debió vender ganado con una pérdida aproximada del 35% respecto de su valor real. Ante estos planteos, la SRA solicitó al titular de la Agencia Federal de Recaudación y Control Agropecuario (ARCA), Juan Pazo, la implementación de medidas urgentes, entre ellas un alivio impositivo para quienes se vieron obligados a liquidar hacienda en la región centro-oeste de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la emergencia agropecuaria dictada por el Ministerio de Economía, el pedido fue trasladado al Gobierno. A partir de esta gestión, ARCA publicó las resoluciones 1305 y 1306, donde se detallan los beneficios impositivos para los productores afectados.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la deducción del 100% en el Impuesto a las Ganancias por ventas forzosas de ganado (bovino, ovino, caprino o porcino) y la exención de retenciones vinculadas a esas operaciones. También se contempla el diferimiento de vencimientos impositivos, incluyendo Ganancias, Bienes Personales, Fondo para la educación cooperativa y Monotributo, así como la suspensión de juicios de ejecución fiscal mientras se mantenga la emergencia.

Las resoluciones alcanzan a partidos de la provincia de Buenos Aires como Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, Coronel Suárez, Bolívar, Tapalqué, Saladillo, Roque Pérez, entre otros, y a departamentos de la provincia de San Juan.

Los productores podrán acceder a planes de pago especiales de hasta 48 cuotas, que incluirán obligaciones vencidas hasta el fin de la emergencia. Las presentaciones podrán realizarse hasta 12 meses después de concluida la situación.

Para acceder a los beneficios, los interesados deberán presentar su solicitud a través del sistema de “Presentaciones digitales” en el sitio web de ARCA, con el certificado de emergencia emitido por la provincia correspondiente y documentación que acredite actividad en el inmueble afectado.