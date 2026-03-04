Profesionales aseguran que Carla recibe atención y explican la complejidad del caso

Tras la publicación realizada por Puntonueve Noticias en la que una madre reclamaba mayor atención para una mujer de 29 años con problemas psiquiátricos, se generaron diversas consultas en torno a la situación de la paciente, identificada como Carla.

A partir de ello, profesionales que intervienen en su tratamiento —entre ellos psicólogos y acompañantes terapéuticos que dependen del área de Desarrollo Social y del Hospital local— brindaron precisiones sobre el caso. Según explicaron, la joven recibe atención permanente y cuenta con seguimiento profesional acorde a su diagnóstico. No obstante, señalaron que en reiteradas oportunidades la paciente carece de contención familiar, un factor que incide directamente en su evolución y en la continuidad de los abordajes.

Asimismo, indicaron que en distintas ocasiones se intentó su inserción en una institución especializada. Sin embargo, debido a su comportamiento y a dificultades vinculadas a su cuadro, no logró sostener la permanencia en dichos espacios a lo largo del tiempo.

En paralelo, vecinos de la ciudad se comunicaron con la producción de Puntonueve para manifestar que, en algunas oportunidades, debieron convocar a personal policial ante la presencia de la mujer en la vía pública.

Ante este escenario, el medio deja constancia que acudió al lugar movilizado por un reclamo vecinal, completamente ajeno a la historia clínica de la paciente. Según señalaron, los vecinos —preocupados al verla recostada durante más de dos horas— desconocían su situación médica y, sin tener por qué conocerla, actuaron con la intención de preservar su estado de salud.

De esta manera, el caso vuelve a poner en debate la complejidad de los abordajes en materia de salud mental y la necesidad de una red articulada entre el Estado, los equipos profesionales y el entorno familiar para garantizar una contención efectiva.