Punta Mogotes abrió la inscripción para el sorteo de 100 carpas gratuitas

La administración de Punta Mogotes habilitó la inscripción para una nueva edición del sorteo de 100 carpas gratuitas que podrán utilizarse durante el próximo verano en uno de los complejos balnearios tradicionales de Mar del Plata. Se trata del quinto año consecutivo de la iniciativa, abierta a personas de todo el país y con participación sin costo.

Para anotarse, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la Administración y completar el formulario digital https://puntamogotes.gob.ar/web/sorteo/ y completar el formulario digital. La inscripción estará disponible hasta las 9:00 del jueves 11 de diciembre. La inscripción permanecerá disponible hasta las 9:00 del jueves 11 de diciembre. El sorteo se realizará ese mismo día a las 11:00, con la fiscalización de un escribano público, y será transmitido en vivo por Instagram desde la cuenta oficial @puntamogotesmdq.

El administrador Fernando Mauraude señaló que este es el quinto sorteo consecutivo y que cada año aumenta la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades.

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas como canchas de vóley, fútbol y pádel.