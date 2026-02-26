Quince nadadores del Club Racing participaron en Necochea

El equipo de natación de Racing Balcarce participó del Torneo Verano Necochea 2026 con una delegación de quince nadadores, representando a la institución con compromiso y responsabilidad.

Durante la jornada se obtuvieron los siguientes resultados:

Primeros puestos: Maia Rodríguez – 200 metros pecho; Victoria Dimarco – 50 metros mariposa;

María Elena Luro – 100 metros espalda y 200 metros combinado individual y Juan Cruz Pérez Casco – 100 metros espalda.

Segundos puestos: Manuel Lobato Erquiaga – 50 metros libre; Thiara López – 50 metros mariposa y 200 metros combinado individual y posta 4×50 metros libre mixto.

Terceros puestos: Justo Murias Ugalde – 50 metros libre; Victoria Dimarco – 100 metros espalda; Maia Rodríguez – 100 metros espalda; Manuel Lobato Erquiaga – 100 metros mariposa; Julia Trejo Rojo – 200 metros combinado individual y posta 4×50 metros combinado mixto.

En el puntaje general por equipos, Racing Balcarce obtuvo el segundo puesto con 166 puntos, reflejo del trabajo colectivo.

La delegación estuvo acompañada por los entrenadores Facundo Lazo y Carlos Diez de Ulzurrun, quienes sostienen la planificación y el desarrollo deportivo del equipo.

El nucleamiento agradeció especialmente a la Municipalidad por facilitar el transporte hacia la ciudad de Necochea, haciendo posible la participación del equipo en esta competencia.

Del mismo modo, felicitó a cada nadador y nadadora por su compromiso y valoró el acompañamiento constante de las familias.