Radio Puntonueve, una vez más junto a la EduCoAgro: presencia, compromiso y calidad en cada transmisión

Con el compromiso que la caracteriza, Radio Puntonueve (100.9) dijo presente una vez más en una nueva edición de la EduCoAgro, la muestra educativa, dinámica y agrícola organizada conjuntamente por Agricultores Unidos de Balcarce y el Colegio Rural San José.

Este 2025, el sol fue el gran aliado de una jornada inaugural cargada de visitas, recorridos institucionales y mucha expectativa, y allí estuvo la Radio, como siempre: donde tiene que estar.

Lejos quedaron aquellos años de lluvia, frío y hasta algún temporal que intentó detener la muestra. Radio 100.9 nunca se movió de su lugar: transmitiendo, informando, acompañando. Esta edición no fue la excepción. Desde temprano, las voces de Ariel Bibbó, Felipe Pinilla, Carlos Panaggio, Liliana Morrone y Lucía Cerono comenzaron a relatar lo que sucedía en cada rincón del predio, logrando que la audiencia sienta que camina junto a ellos, aunque aún no haya podido acercarse.

Porque ese es el espíritu de la Radio: ser los ojos, la voz y el corazón de quienes aún no pueden estar presentes.

La programación especial arrancó el día jueves con la previa y continuará durante toda la muestra, llevando los testimonios de protagonistas, organizadores, estudiantes y visitantes, sumando color, sonido y emoción a cada momento vivido en el predio del Colegio San José.

El estudio móvil de la 100.9, ubicado estratégicamente frente al playón de acceso, es el punto de encuentro no solo para entrevistas y transmisiones en vivo, sino también para compartir el calor de la comunidad que año tras año valora y respalda el trabajo periodístico local.

Desde Puntonueve queremos agradecer a todos los que acompañan esta propuesta informativa y a quienes se acercan al móvil para compartir su historia. Transmitir la EduCoAgro no es solo un desafío técnico: es una experiencia humana, educativa y social que nos enorgullece profundamente.

Una vez más, Radio 100.9 está donde tiene que estar.