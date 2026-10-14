El Coro del Instituto Adventista presentará el musical “Un día” en Balcarce

La presentación será este viernes a las 20 en el polideportivo de la institución, en el marco de los festejos por el 40° aniversario del establecimiento educativo.

El Coro del Instituto Adventista de Balcarce presentará este viernes, a las 20, el musical “Un día”, en el polideportivo de la institución. La propuesta artística se realizará en el marco de un año especial para la comunidad educativa, que celebra cuatro décadas de trayectoria en la ciudad.

A lo largo de estos 40 años, el Instituto Adventista ha acompañado la formación de distintas generaciones de estudiantes, consolidando su presencia en la comunidad local. En ese recorrido, la música también ha tenido un lugar destacado a través de su coro, que nació junto con la institución y, desde entonces, ha llevado sus voces a diferentes escenarios.

El espectáculo “Un día” será una nueva oportunidad para compartir el trabajo artístico del grupo y acercar a la comunidad una propuesta musical que forma parte de la historia de la institución.

De esta manera, la presentación se suma a las actividades que acompañan el 40° aniversario del Instituto Adventista de Balcarce, en una celebración que busca poner en valor su trayectoria y el vínculo construido con la ciudad a lo largo de estas cuatro décadas.