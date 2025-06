Recibimos y publicamos: «Demoras injustificadas, diagnósticos errados en el Hospital…»

(Por Romina Maldonado) – Quiero compartir públicamente una experiencia límite que vivió mi familia este último fin de semana en el Hospital Subzonal de Balcarce, que evidencia una vez más el profundo estado de abandono y desinterés con el que se maneja nuestro sistema de salud local.

El domingo a la madrugada alrededor de la una de la madrugada (01:00am), mi mamá ingresó con un fuerte dolor abdominal. El médico de guardia, el doctor Dojas, inicialmente habló de cólicos biliares. Al poco tiempo, el cirujano a cargo, el doctor Osac, mencionó la posibilidad de una pancreatitis, pero no intervino ni ofreció un diagnóstico claro. Pasaron horas sin respuesta concreta, mientras mi mamá seguía con un dolor insoportable. Insistimos una y otra vez para que la evaluara; gracias a la insistencia de mi hermano, el médico finalmente pidió una tomografía. Al recibir el resultado, el doctor Osac indicó que había que esperar la evolución del cuadro y que, por el momento, no era necesaria una intervención quirúrgica. Entre las 07:00 am y las 08:00 am se realiza el cambio de guardia quedando a cargo el doctor Scarparti.

A pesar de los síntomas crecientes —fiebre, vómitos biliares, imposibilidad de sentarse—, nos decían que no era necesaria ni una ecografía, ni tratamiento quirúrgico, ni siquiera una reevaluación seria del cuadro clínico. Solo nos decían “esperar la evolución”. La atención fue evasiva, desorganizada y carente de sensibilidad humana. Así estuvo mi madre 24 horas hasta un nuevo cambio de guardia que quedo a cargo el cirujano Dr. Reveruzzi, lo que sugirió una simple “gastroenteritis” o “ingesta”, sin dar un diagnóstico certero ni actuar frente a la continuidad de los síntomas graves.

Pasaron dos días de dolor sin un tratamiento adecuado ni una respuesta clara. Decidimos trasladarla por nuestros propios medios a Mar del Plata. En el Hospital Houssay la diagnosticaron de inmediato con colecistitis aguda, la estabilizaron y luego la intervinieron quirúrgicamente. La operación duró más de cuatro horas, debido a complicaciones graves: intestinos y colon comprometidos por la inflamación. Gracias a Dios, salió bien.

Este hecho no es aislado. Hace tiempo que en Balcarce circulan historias similares: demoras injustificadas, diagnósticos errados, falta de responsabilidad y desinterés por el dolor del otro. La pregunta es: ¿Cuántos más van a tener que pasar por esto para que se tomen decisiones urgentes?

Esto no fue un error menor: fue abandono médico, negligencia y falta total de humanidad. Hoy mi mamá está viva porque tuvimos los recursos para actuar pero: ¿Qué pasa con quienes no tienen obra social, familia que los defienda o movilidad para buscar otra atención? ¿Cuántos casos más quedan en silencio? ¿Cuántos mueren por confiar en un sistema que no responde?

Hago un llamado urgente a toda la comunidad de Balcarce:

Si vos, un familiar o un ser querido vivió una situación de mala praxis, abandono, desatención o errores graves en este hospital, te invito a que te sumes. Escribí, conta tu caso, uní tu voz. Ya no podemos callarnos.

Este comunicado será difundido por todos los medios locales, portales, radios, canales, redes sociales y autoridades provinciales.

Exigimos revisión urgente del accionar de los cirujanos:

Dr. Osac

Dr. Scarpati

Dr. Reveruzzi

Exigimos responsabilidad política, supervisión médica real y un sistema de salud digno.

Esto no es una denuncia personal: es un grito colectivo. No buscamos venganza, sino verdad, justicia y cambio.

Nunca más una familia debe rogar atención mientras ve morir a un ser querido.

Nosotros pudimos actuar, trasladar a mi mamá, y pagar costos extras. Pero ¿Qué pasa con quienes no tienen recursos, ni familia que los acompañe, ni conocimientos médicos para defenderse? ¿Qué pasa con los que mueren en silencio, abandonados por un sistema que debería cuidarlos?

Esto no es solo una denuncia. Es un llamado a la comunidad y a las autoridades: no podemos seguir tolerando este nivel de negligencia e inhumanidad. La salud no es un favor: es un derecho.