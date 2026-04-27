Récord de bikers y fuerte presencia local en el cerro «El Triunfo»: ganó Gómez Adobbati

El mountain bike volvió a vivir una verdadera fiesta en el Cerro El Triunfo, donde más de 160 corredores participaron de la segunda fecha del Open Bonaerense XCO. La competencia, organizada por Perfil Extremo con la colaboración de MTB Balcarce, ofreció un espectáculo de alto nivel pese a las condiciones climáticas adversas.

El viento y la lluvia, que se intensificaron hacia el final de la jornada, no impidieron el normal desarrollo de la prueba, que incluso adelantó su cronograma para garantizar el disfrute del público. El circuito, de poco más de 4 kilómetros, volvió a exigir al máximo la técnica y resistencia de los bikers.

En la categoría Elite, el marplatense Joaquín Battle Saguir se quedó con la victoria tras una intensa lucha con Gastón Larrande (Ezeiza), dominador histórico del trazado local. Entre las damas, el triunfo fue para María Eugenia Dubini, también de Mar del Plata.

Festejo balcarceño en el podio

Los representantes locales tuvieron una actuación destacada, con varias victorias y presencias en el podio. Miguel Gómez Adobbati ratificó su gran inicio de temporada y logró su segundo triunfo consecutivo en la categoría C2, dominando de punta a punta y completando el recorrido en 50’38”.

También volvió al triunfo Martín Vignatte, quien se impuso en B2 tras cuatro giros con un tiempo de 1h04’51”. En la misma divisional, Martín Micchia completó el podio en el tercer lugar. La nota negativa fue el abandono de Ezequiel Bibbó por problemas mecánicos.

En cadetes, Nicolás Gugliotta tuvo un debut soñado al quedarse con la victoria tras una definición ajustada. Completó las tres vueltas en 59’44”, aventajando por apenas 8 segundos a su escolta. También se destacaron los locales Tiziano Puente y Lorenzo Vallejos.

En Master D, Marcelo Colavita finalizó en la segunda posición tras un exigente duelo con el ganador Guillermo Pirchio (Merlo). En tanto, Felipe Pinilla culminó octavo.

Otro de los puntos atractivos fue la competencia de E-bike, que reunió a 16 participantes. En la categoría Pro, Juan Ignacio Osés logró el segundo puesto, mientras que Ramiro Migiotti fue séptimo. En Master, Sixto Vilicich alcanzó el tercer lugar.

Entre los más chicos, Tomás Gugliota se quedó con la victoria en infantiles, completando dos vueltas en 44 minutos, mientras que Pedro Trejo Rojo finalizó tercero.

De esta manera, el Open Bonaerense XCO volvió a mostrar un alto nivel competitivo y una fuerte participación local, consolidando al circuito del cerro El Triunfo como uno de los escenarios más exigentes y convocantes de la región.