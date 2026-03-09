Récord de participación en la sexta edición del concurso de pesca del Club de Pesca Balcarce

El tradicional concurso organizado por el Club de Pesca Balcarce vivió este domingo su sexta edición con un marco histórico, tanto por la cantidad de participantes como por el acompañamiento del público durante todo el fin de semana.

En lo estrictamente deportivo, el certamen reunió a 314 cañistas distribuidos en 107 embarcaciones, cifra que marcó un récord absoluto desde que se realiza la competencia, cumpliendo así con uno de los principales objetivos planteados por la entidad organizadora.

La propuesta también tuvo un fuerte componente festivo. Durante el sábado y el domingo participaron cerca de 50 artesanos y emprendedores, además de distintos servicios gastronómicos que acompañaron el evento. A ello se sumó la presencia de artistas de diversos géneros musicales que le dieron un clima especial a la jornada y convocaron a una gran cantidad de vecinos.

El escenario tuvo actividad durante las dos jornadas. El sábado se presentaron Marías La Torre, Luli Cardoso y Lulyto Salinas, mientras que el domingo fue el turno de Marina Oddo, Darío Maldonado y Santo Pecado, completando una grilla artística que acompañó el desarrollo de la fiesta.

En cuanto al concurso de pesca, el ganador fue Horacio Gonzáles, quien logró capturar un pejerrey de 805 gramos, obteniendo el premio mayor de 3.000.000 de pesos. El segundo lugar quedó en manos de Cristian Giulianelli, con una pieza de 775 gramos, que se llevó 1.500.000 pesos. El tercer puesto fue para Mario Miguel Vignate, con un pejerrey de 720 gramos, quien recibió 500.000 pesos.

Por otra parte, el brague de mayor peso fue extraído por Pedro Nazutti, con un total de 735 gramos, lo que le permitió quedarse con un premio de 200.000 pesos.

Tras la finalización del evento, el presidente de la institución, Miguel Cassibba, agradeció el acompañamiento de los pescadores y del público que se acercó durante todo el fin de semana, destacando que la fiesta logró un marco récord en todo sentido.