Recuperan herramientas robadas y aprehenden a un hombre de 32 años

En la tarde del jueves, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, bajo la conducción del Subcomisario Gastón Sánchez, aprehendió a un hombre de 32 años y recuperó herramientas que habían sido sustraídas en un hecho de robo.

El hecho tuvo origen el miércoles, cuando una mujer de 50 años recibió una alerta en su teléfono por parte del sistema de alarma instalado en una obra en construcción de su propiedad, ubicada en calle 51 bis. Al presentarse en el lugar, constató que desconocidos habían ingresado tras forzar una ventana trasera y sustraído dos amoladoras, una marca Bosch y otra marca Total.

Durante la investigación, efectivos policiales identificaron en calle 61 a un hombre de 32 años que circulaba portando una amoladora marca Total. Al no poder justificar su procedencia y ser reconocida como uno de los elementos sustraídos, fue incautada. La pesquisa continuó y permitió ubicar el resto de las herramientas robadas, que también fueron recuperadas.

Intervino la UFI Descentralizada Balcarce, a cargo del Dr. Juan Pablo Moure, quien dispuso la notificación de formación de causa por el delito de “Robo”. Tras cumplirse los recaudos legales, el aprehendido recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.