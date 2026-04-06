Recuperan una moto robada

Un rápido accionar policial permitió recuperar un motovehículo robado y detener al presunto autor del hecho durante las últimas horas.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se inició cuando un vecino domiciliado en calle 2 entre 17 y 19 alertó al servicio de emergencias 911 tras constatar que le habían sustraído su moto, la cual se encontraba estacionada frente a su vivienda. El damnificado aportó datos y características del rodado, lo que resultó clave para el operativo.

Personal policial que se encontraba realizando tareas de patrullaje en la zona logró ubicar el vehículo a escasa distancia del lugar del hecho. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a una breve persecución.

Finalmente, el procedimiento culminó en calle 5 entre 2 y 4, donde los uniformados lograron la aprehensión de un hombre mayor de edad. Asimismo, se procedió al secuestro del motovehículo sustraído, el cual será restituido a su propietario.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a sede de Tribunales, interviniendo en la causa la magistrada correspondiente. La investigación fue caratulada como hurto de motovehículo en flagrancia.