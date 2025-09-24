10.3 C
Balcarce
miércoles 24, septiembre, 2025
Reingreso de declaraciones juradas por inconvenientes técnicos

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) informa a los contribuyentes de comercio que el servidor donde se aloja el aplicativo de declaraciones juradas, disponible en la Oficina Virtual, sufrió un ataque masivo que provocó la pérdida de datos.

Por este motivo, quienes hayan realizado presentaciones correspondientes a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene durante el domingo 21 y lunes 22 de septiembre, deberán reingresarlas a través del mismo medio.

En virtud de lo sucedido, se ha dispuesto prorrogar el vencimiento de la presentación hasta el lunes 29 de septiembre.

Para consultas, comunicarse por WhatsApp a los números 2266-444858 o 2266-679024.

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.