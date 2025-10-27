Reino: «Está en riesgo el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales»

El intendente municipal, Esteban Reino, habló con Radio 100.9 sobre el resultado de las elecciones legislativas y la situación económica del Municipio. En el marco de conversaciones con el Sindicato de Trabajadores Municipales, señaló que la comuna atraviesa una situación financiera compleja y que está en riesgo el pago de los aguinaldos.

Respecto de los comicios locales, Reino indicó que no hubo sorpresas en Balcarce, aunque sí en la Provincia, donde se esperaba otro escenario. “En Balcarce nuestros votos y los de La Libertad Avanza son los mismos, o sea que el electorado nuestro está ahí. Es una realidad que hay que verla, mientras que el kirchnerismo es lo que tiene”, expresó.

El jefe comunal agregó que, dentro del radicalismo, hubo discusiones importantes y que la decisión de ir con la lista “Somos” fue “una mala decisión”, más allá de cuestiones internas que deberán corregirse.

En relación a la situación económica del Municipio, Reino habló de una “sequía de dinero muy importante”. “El Gobierno Nacional ha bajado la inflación, pero los municipios estamos ahogados financieramente. No sólo ocurre en Balcarce, sino en la gran mayoría de los municipios del país. La gente nos pide obras y al Gobierno Nacional no. Nosotros no podemos hacer ciertas obras de mantenimiento porque nos cuesta mucho por la falta de liquidez”, señaló.

Finalmente, sobre el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales, sostuvo que es necesario actuar con prudencia. “Hay que ser muy cuidadosos con los aumentos, porque no se trata sólo de otorgarlos, sino de pagarlos. Hoy va a ser muy difícil poder juntar el dinero para pagar los aguinaldos. Entiendo las necesidades de los trabajadores, pero pido responsabilidad. Le hemos dado todo lo que han pedido y acompañamos los aumentos con la inflación, pero si seguimos con esta baja de coparticipación en estos dos meses, no vamos a poder pagar el aguinaldo. Hoy tenemos alarma roja”, advirtió.