Reino inaugurará el año de sesiones en el Concejo

El intendente Esteban Reino encabezará este jueves a las 11 la apertura del período ordinario en el recinto del Concejo Deliberante, acompañado por el presidente del cuerpo, Agustín Cassini.

Como es habitual, se espera que el jefe comunal brinde un mensaje en el que trace un balance de la gestión y anticipe los principales lineamientos y proyectos previstos para el año en curso, en un contexto político y económico que plantea desafíos tanto a nivel local como nacional.

Asimismo, a las 19 se realizará un acto impulsado por la Comisión de la Mujer, Diversidad y Género para reconocer a mujeres que dejaron huella en la vida social, cultural y comunitaria de Balcarce.