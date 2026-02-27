Remiseros se reunirán con el Ejecutivo municipal ante el avance de Uber en la ciudad

El próximo lunes, poco después de las 9 de la mañana, propietarios de remises mantendrán una reunión con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Balcarce, Ricardo Stoppani, en un encuentro convocado a partir de la preocupación generada por la presencia de la plataforma Uber, cuya operatoria ya impacta en la actividad diaria del sector.

La irrupción del sistema de transporte por aplicación ha provocado —según señalan los trabajadores— una merma significativa en los viajes habituales, lo que encendió la alerta entre quienes cuentan con licencia habilitante para el servicio de remis.

Desde Puntonueve Noticias se consultó acerca de la cantidad de vehículos que actualmente estarían trabajando mediante la aplicación. De manera extraoficial, se estima que serían alrededor de veinte unidades en funcionamiento.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que el escenario apunta a una futura regulación:

“Uber se va a habilitar. Probablemente la ordenanza establezca que trabajen en igualdad de condiciones que taxis y remises, es decir, que paguen todo lo que pagan taxis y remises y que se les exijan los mismos requisitos en cuanto a registro de conducir, desinfección y demás”, señalaron.

En ese marco, la principal diferencia sería que los conductores que operen mediante la plataforma no deberán abonar la denominada “planilla de agencia”. Además, se analiza la compatibilidad entre ambos sistemas, permitiendo que un mismo trabajador pueda desempeñarse tanto en agencias tradicionales como a través de la aplicación. “En ese caso hay que comprar teléfonos, abrir las cuentas de Uber y listo. Se deja el teléfono en el auto”, explicaron.

La reunión del lunes buscará canalizar las inquietudes del sector y convocará a todos los titulares de licencias de remis, en un contexto de transformación del esquema de transporte local que abre el debate sobre regulación, competencia y adaptación tecnológica.