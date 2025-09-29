Reunión institucional para fortalecer espacios de infancias

Esta mañana, la “Sala de los Intendentes” fue escenario de un importante encuentro entre autoridades locales y provinciales, con el objetivo de avanzar en políticas integrales destinadas a la infancia y adolescencia.

Participaron el intendente Esteban Reino; la directora del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; la titular de Seguimiento Económico de la Provincia, Sol Di Gerónimo; la secretaria de Desarrollo Social municipal, Paola Moreno; y la responsable de la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, Verónica Camino.

Durante la jornada, se concretó la firma de un convenio vinculado con un aporte económico para Balcarce. La solicitud se centró en obtener fondos que permitan mejorar las condiciones edilicias, adquirir mobiliario y actualizar equipamiento en instituciones clave y programas que actualmente asisten a la niñez y adolescencia.

Esta iniciativa busca reforzar el trabajo colaborativo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que la articulación interinstitucional es clave para dar respuestas concretas a las distintas problemáticas sociales que afectan a los sectores más sensibles de la población.