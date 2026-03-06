Riquelme Antonetti campeón sudamericano

El timonel balcarceño se impuso en aguas gaúchas donde fue a competir por primera vez en su destacada carrera deportiva. Franco Riquelme Antonetti se quedó con la victoria en Clase Olímpica Ilca, entre más de cien competidores de países sudamericanos, Estados Unidos y Alemania.

La actividad se desarrolló durante una semana en el Club Veleiros do Sul de Porto Alegre, Brasil. “Salí campeón sudamericano en mi categoría 30-45 años en el marco de una competencia que se caracterizó por vientos medios del sur. Me sentí rápido en el agua con cosas para seguir mejorando de cara al mundial 2026 que se disputará en junio”, aseguró el Fangio de Oro 2024.

El Campeonato Centro Sudamericano ILCA 6 congregó embarcaciones de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil y de Europa distribuidas en cinco categorías.